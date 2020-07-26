Son dakika Maicon, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı

Galatasaray’ın 2017-2018 sezonunun başında kadrosuna kattığı, 2018-2019 sezonunu devre arasında ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr’a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon, sarı-kırmızılı takıma döndüğünü açıkladı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, Instagram’dan Al Nassr kulübüne veda mesajı yayınlayarak, “İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray’a geri dönme zamanı” ifadelerini kullandı.

1.5 yılda Al Nasr’da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı