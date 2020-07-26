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SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’dan altıncı transfer

Obradovic'in ayrılmasının ardından takımın başına Kokoskov'u getiren Fenerahçe Beko, bu sezon altıncı transferini yaptı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
17:59 -
Haberler Basketbol
SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’dan altıncı transfer

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, ABD'li skorer oyuncu Jarell Eddie'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonda İspanya'da Murcia'da forma giyen 29 yaşındaki ABD'li 14.4 sayı ortalaması yakaladı.

Fransa'da Strasbourg formasıyla da ortalama çift haneli sayılara ulaşan Eddie, NBA'de Washington, Phoenix, Boston ve Chicago formları da giydi.

Atletik yapısıyla dikkati çeken, 2 ve 3 numara pozisyonunda oynayan Eddie, sarı-lacivertli kulüpten yaklaşık 500 bin Euro kazanacak.

Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından başnatrenör olarak Igor Kokoskov'a imza attıran Fenerbahçe Beko, daha önce de Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown’a imza attırmıştı.

Fenerbahçe Beko Jarell Eddie
Son güncelleme: 18:00 26.07.2020