Sergen Yalçın: Ben gittim benim yerim de doldu

Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Gençlebirliği’ni yenerek ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor’un ceza alması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ekonomik olarak zor bir dönemde geçtiklerine vurgu yaparak, gelecek sezon transfer politikası hakkında da bilgi verdi.

Artık yüksek ücretli futbolcuları takımda tutmalarının imkansız olduğunu belirten Sergen Yalçın “Ben hiçbir futbolcunun takımdan gitmesini istemem. Ancak artık yıllık 2 milyon, 3 milyon Euro ücretlerle futbolcu oynatamayız. Makul ücretlerle iyi bir takım kuracağız. Ekonomik şartlar uygun olursa her futbolcu kalabilir. Ben ne Gökhan’ın ne Caner’in gitmesini istemem. Ama her futbolcunun yeri dolar. Ben gittim benim yerim de doldu. Kimler geldi, gitti. Giden her ismin yerine yenileri geldi” dedi.

Burak Yılmaz’ın ayrılığı ile ilgili Sergen Yalçın “Burak’ın 2 sene daha kontratı var. 35 yaşında, Türk futboluna büyük hizmetler vermiş bir isim… Ancak 2 milyon 700 bin Euro’luk bir sözleşmesi var. Bu rakama yakın olan kontratlarda futbolcular var. Beşiktaş bu paraları ödeyecek durumda değil. Ben de isterim kimse gitmesin, yıldız futbolcular alalım, harika bir takım kuralım. Ama şu anda bunu yapamayız. Beşiktaş’ın şu anda bunu yapacak gücü yok” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un Avrupa’dan men cezası hakkında Sergen Yalçın “Umarım ceza almazlar. Ben ceza almamalarını istiyorum. Şampiyonlar Ligi’ne gitmek onların hakkı sonuçta” yorumunda bulundu.

“GELECEK SEZON BÜTÇEMİZ…”

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını belirten Sergen Yalçın şunları söyledi:

“Camiamız ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçiyor. Ben göreve geldiğimde sözleşmemle ilgili elimden geleni yaptım. Tazminat maddesi koymadan, okumadan imza attım. Uygun bir rakama sözleşme imzaladım. Başkan ve yönetim çok ağır bir yükün altına girdi. Bunu anlamamız lazım… Üç-dört sen önce 90 milyon Euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı. Gelecek sezon bütçemiz 30-35 milyon Euro’ya düşecek.

Eğer kontratlar Beşiktaş’ı sıkıntıya sokmayacaksa futbolcular kalabilir. Yüksek rakamlı ücretler artık olmayacak. En azından maaşları ödeyebilecek kontratlar yapmalıyız. Artık yıldızlarla dolu kadroların olduğu takımlar olmayacak. Sadece Beşiktaş da değil. Tüm takımlar bu durumda… Ücret kesinlikle kulübün bütçesine uygun olmalı. Alacağımız oyuncular Türkiye’den tecrübeli oyuncular var görüştüklerimiz. Belki bu transferler beğenilmeyecek. Sürekli bir ödeme var ama giren yok camiamıza…”

KALECİ TRANSFERİ

Gelecek sezon yabancı sınırı nedeniyle kaleye yerli bir isim alacaklarını belirten Sergen Yalçın “Özellikle kaleyi yabancı yapmayacağız. Ersin’in yanına Türkiye’den gelen tecrübeli bir kaleci alarak yolumuza devam edeceğiz. Transferde çok büyük beklentiler olmasın. Mücadele edecek, savaşacak oyuncular alacağız. Takımımızın yaş ortalaması çok yüksek. Onu da düşürmek zorundayız. Alt yapıya ağırlık vereceğiz. Genç oyuncu, genç oyuncu diyoruz. Benden başka iki tane 19 yaşında oynatan teknik adam var mı Beşiktaş’ta… Ben bilmiyorum. Bir sürü de gelecek genç oyuncumuz var. Ama tüm takımı da genç yapamayız. Taraftarlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz.Taraftarımızdan ve camiamızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Başkanla hiçbir fikir ayrılığımız yok. Mevcut ekonomik şartlarda zaten fikir ayrılığı olacak bir durum yok” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER Beşiktaş'ın gözü CAS`ta