Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri…

UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde final ve maç tarihleri detayları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi bu yıl 8’li final formatında düzenlenecek 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacak. Turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?

Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. “Devler Ligi” karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid – Juventus / Lyon

Leipzig – Atletico Madrid

Barcelona / Napoli – Bayern Münih / Chelsea

Atalanta – PSG