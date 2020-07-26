Premier League’de dramatik son! Düşenler, kalanlar, Avrupa vizesi alanlar… İşte son durum

İngiltere Premier League’de heyecan aynı saatte başlayan 38. hafta maçları ile sona erdi. Nefes kesen maçlar ve yoğun bir drama barındıran mücadelelerin sonunda merakla beklenen “Şampiyonlar Ligi vizesini kim alacak” ve “kimler lige veda edecek” sorularının cevapları da ortaya çıkmış oldu.
Deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kalan Aston Villa elde ettiği bu beraberlikle ligde kalmayı başarırken, haftalar önce düşmesi kesinleşen Norwich City’nin yanına; deplasmanda Arsenal’a 3-2 mağlup olan Watford ile Everton’ı deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen Villa’nın aldığı bir puanla üzülen Bournemouth eklendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi için verilen mücadelenin en kritik maçında ise Leicester City, ciddi bir yükseliş içindeki Manchester United’ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, 2-0 kazandı ve Leicester’ı altında tutmayı başardı ve ligi 3. sırada noktaladı. Çağlar ve arkadaşları ligi 5. sırada noktaladı. Chelsea ise UEFA Avrupa Ligi bileti arayan konuğu Wolverhampton’ı 2-0 mağlup ederek 4. sıranın sahibi oldu ve son Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.
Newcastle United 1-3 Liverpool
Southampton 3-1 Sheffield United
Leicester City 0-2 Manchester United
Everton 1-3 Bournemouth
Manchester City 5-0 Norwich City
Chelsea 2-0 Wolverhampton
Burnley 1-2 Brighton and Hove Albion
West Ham United 1-1 Aston Villa
İlk dört direkt Şampiyonlar Ligi’ne, 5. direkt Avrupa Ligi gruplarına, 6. ise Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’na gidecek. Avrupa Ligi’ne gidecek son takım Chelsea ile Arsenal’ın karşılaşacağı FA Cup finalinden sonra belli olacak. Arsenal kazanırsa Avrupa Ligi’ne gidecek, Chelsea kazanırsa Wolverhampton, Avrupa Ligi bileti alacak.