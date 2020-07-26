Küme düşen Kayserispor’dan isyan! Berna Gözbaşı tepkili…

Süper Lig'e 2-1’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle veda eden Kayserispor, gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda hem de Twitter’da isyan etti!

Gözbaşı maç sonrası sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşarak ‘Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay?' dedi.

Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay? pic.twitter.com/55qIKERE9L — Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) July 25, 2020

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık ben hesaplayamıyorum. ‘Şiddete Dur De Projesi' yapıyoruz, hakem şiddetine dur demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz. El var, görmüyor. Golü vermiyor, penaltıyı vermiyor. Anlamak mümkün değil. Ligi tiyatro gibi izledik, zaten çok zor dönemde devraldık. 9 aydır her şeyimi ortaya koydum. Pandemi döneminde en başarılı takımlardan biri olduk. Her şeyi yendik ama maalesef bugün Trabzon’a yenilmedik, hakeme yenildik” ifadelerini kullandı.