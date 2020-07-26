Kayserispor’da isyan! ‘Bütün sezonun emeğini tek maçla bitirdiler’

Süper Lige veda eden Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak 2019-2020 sezonunda Süper Lige veda eden Sarı-Kırmızılı takımda maç sonrası üzüntü ve öfke hakimdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da karşılaşmanın ardından basın mensuplarına Twitter'da isyan etti!

Gözbaşı maç sonrası sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşarak ‘Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay?‘ dedi.

Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay? pic.twitter.com/55qIKERE9L — Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) July 25, 2020

Maç sonrası hakemlere ve VAR sistemine büyük tepki gösteren Hasan Hüseyin Acar “Anlık kararlarla şuan biz ligden düşmüş bulunuyoruz. Bu kadar çok basit pozisyonlar. Eline çarptı verilmedi. VAR diye bir sistem var ligimizde. VAR'a gidilmiyor. VAR'daki hakemlerimiz burada penaltı olduğunu görüyorlar eli açık vermiyorlar. İlk yarıda attığımız yüzde 100 gol ama verilmiyor. Bu top daha ne kadar girmesi lazım da bizim bu ligde kalmamız gerekiyor. Biz, bugün aslanlar gibi çıktık sahaya topumuzu oynadık. Koca şehrin emeğini tek maçta, 90 dakikada bitirdiler. Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler. Bu kadar basit olmamalıydı” diye konuştu.

“ÇOK KONUŞULACAK POZİSYONLAR VAR”

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Karahan Yasir Subaşı, “Sahaya kazanmak için çıktık. Çünkü bu son şansımızdı. Kazanıp, rakiplerimizin de puan kaybetmesini beklememiz gerekiyordu. Kenardan duyduk, onlar da puan kaybettiler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bence yaptığımızı da düşünüyorum ama sizler de göreceksiniz. Çok konuşulacak pozisyonlar var. Ben pozisyona bakıyorum gol olmuş pozisyon ama hiç VAR'a bile gidilmiyor. Bu skoru hak etmedik ve kazanmalıydık” dedi.

Yasir Subaşı, “Kümede kalmayı başaramadık. Çok üzgünüz. Korona virüs de araya girdi. 1 yıldır antrenman yapıyoruz, emek veriyoruz. İlk yarı çok kötü bir devre geçirdik ama ikinci yarı toparlandık. Transferlerle birlikte güzel bir hava yakaladık ve iyi mücadele ettik. Gerek yönetim gerek oyuncular gerçekten çok iyi mücadele ortaya koyup çok iyi puanlar topladık. Kazanamaz denilen maçları kazandık. Gerçekten çok üzgünüz. Tartışılan pozisyonlar sayesinde mağlup ayrılıyor ve küme düşüyoruz. Gerçekten çok üzücü. Diyecek bir şey bulamıyorum” cümleleri kurdu.