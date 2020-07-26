Gidenlerin yeri dolmalı

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda ortaya çok iyi futbol koydu. Daha çok topa sahip olan oyunun yönünü iyi değiştiren kanatları iyi kullanan bir Beşiktaş vardı. Ve hem bireysel hem de takım performansı olarak rakibinden çok üstün oynadı. Galibiyeti de hak etti.

Endişelerimiz:

1- Gökhan, Caner ve en önemlisi Burak yok. Ve yerleri nasıl dolacak?

2) N'Koudou ve Diaby bireysel performans olarak yetenekli ve yaratıcı ama büyük takımlarda oynamak için bireysel performansını takım performansıyla bütünleştirmek lazım. Maalesef bu iki oyuncu kolektif oyun oynamayı öğrenmeli. Yoksa Beşiktaş'ın gelecekteki umutları söner.

3) Güven, Beşiktaş'taki santrfor ihtiyacını karşılamaz iyi bir yedek olabilir. Mutlaka forvete Burak Yılmaz'ı aratmayacak ve defansla kaleci arasına derin koşu yapabilecek bir santrfor alınmalı. Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet ve performans yanıltmasın.

İyi ve şampiyon takım, etkili oyuncularla olur. Sergen Hoca, geleceği olan bir teknik direktör ama mutlaka takımda önemli isimlere ihtiyaç var. Gidenlerin yerleri doldurulamazsa gelecekte Beşiktaş hüsrana uğrar. Bu yazımız Beşiktaş'a bir uyarı mektubudur.