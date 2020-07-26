Fuat Çapa: ’22. haftadan sonra lideriz’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek sezonu kapattıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Başakşehir’i tebrik eden Çapa, “Başarı nasıl geliyor diye uzaklarda arıyoruz, çok uzağa gitmeye gerek yok. Başakşehir’in ne misyonunda, ne vizyonunda değişim oldu. Türkiye’de kaybedince ya hoca gider, ya sistem gider. Yeni gelen hoca da aynı şekilde devam etti, Avrupa’da onlara başarılar diliyorum.” dedi.

Yönetimin “Herkesin küme düştü gözüyle baktığı bir Kasımpaşa’dan bahsediyoruz. Kasımpaşa köklü bir camia ve arkasında sağlam bir yönetim kurulumuz ve başkanımız var. Oyuncularımızın herhangi bir alacağı kalmadı, yönetime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İyi bir yükseliş yakaladıklarını kaydeden teknik adam, “22. haftadan sonrasına bakarsak, biz lideriz, Başakşehir’in önündeyiz. Biz bu sezonla ilgili üzerimize düşeni yaptık. Ligde kalmayı başardık, gelecek sezon için de hayırlısı olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.