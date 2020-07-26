Fenerbahçeliler artık mutlu!

Fenerbahçe ligi en son ne zaman 7. sırada bitirmişti, bir de 6. bitirilen sezonun ardından, inanın hatırlamıyorum… Artık Fenerbahçeliler yeni sezona kadar başlarını yastıklara rahat koyacaklar, buna eminim.

Bu hafta hangi rekorumuz sona erer, kime yeniliriz, hangi hakem bizim hakkımızı yer gibi dertler sona erdi. Kısacası Eylül başına kadar Fenerbahçeliler mutlu.

Çaykur Rizespor maçına gelecek olursak, Fenerbahçe kendine yakışanı yaptı. Küme düşme hattında olan rakibi karşısında ciddiyetini bozmadı, bu durumda olan diğer rakiplerinin geçmiş yıllardaki tavrını biliyoruz!

Alınan 3 puan ve gençlerin forma şansı bulması, biten sezonda biraz sarı-lacivertlileri gülümsetti.

Dün gecenin önemli olmasının asıl sebebi Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusunun veda gecesinin olmasıydı. Futbolumuza ve Fenerbahçe'ye kattıkların için teşekkürler Emre Belözoğlu. Kariyerinde Kaptanın hataları olmadı mı, tabii oldu ama gün bunları değil onun büyük kariyerini konuşma, ayakta akışlama vakti.

Emre Belözoğlu için şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor. Birçok efsane isim futbolu bıraktıktan sonra saha kenarında başarısız olarak kötü bir izlenim bıraktı. Umarım Emre bunlardan biri olmaz. Emre'nin özellikle görevindeki ilk sezonunda, yaşanan son iki sezondan dolayı omuzlarında büyük bir yük olacak. Neredeyse hata lüksü yok diyebiliriz. Sahadaki agresifliği de artık saha dışında olamaz.

Dün gecenin başka bir güzelliği ise Emre'nin oyundan çıkarken kaptanlığı 16'lık Ömer Faruk'a vermesiydi. Umarım Ömer Faruk da bu jeste yıllarca Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmete ederek karşılık verir.