Ersin Destanoğlu: ‘Formanın hakkını vermek istiyorum…’

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederken Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Üst üste üçüncü kez kalesini gole kapatan Ersin, “Hocama teşekkür ederim bana şans verdi, güvendi. Ben de elimden geleni yaptım. Şu an üçüncüyüz, mutluyuz. Gelecek sezon da çalışmaya devam edeceğim ve hocamız da bana şans verirse oynayacağım” ifadelerini kullandı.

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Genç file bekçisi Beşiktaş formasının hakkını vermek istediğini dile getirdi ve “İnşallah hep Türkler oynasın, ben de bunu istiyorum. Elime bir fırsat geçti, çok çalışıyorum ve bu formanın hakkını vermek istiyorum” dedi.