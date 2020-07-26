CANLI | Kasımpaşa Medipol Başakşehir

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçı ile sona eriyor. Geçtiğimiz hafta şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, 11. sırada yer alan Kasımpaşa’ya konuk oluyor.
Medipol Başakşehir, bu maçta şampiyonluk kupasını kaldıracak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaparak şampiyonluğu kutlayacak.
Şampiyon Medipol Başakşehir’de eksik futbolcu bulunmazken, Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Sarlija, Tirpan, Ndongala kadroda yer almıyor.
KASIMPAŞA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Gulbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
SAAT: 17:00
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports 1