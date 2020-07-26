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CANLI | Kasımpaşa Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maç başladı. 8'de Koita'nın golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

16:34 -
Haberler Başakşehir
CANLI | Kasımpaşa Medipol Başakşehir

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçı ile sona eriyor. Geçtiğimiz hafta şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, 11. sırada yer alan Kasımpaşa’ya konuk oluyor.

Medipol Başakşehir, bu maçta şampiyonluk kupasını kaldıracak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaparak şampiyonluğu kutlayacak.

Şampiyon Medipol Başakşehir’de eksik futbolcu bulunmazken, Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Sarlija, Tirpan, Ndongala kadroda yer almıyor.

KASIMPAŞA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

KASIMPAŞA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Gulbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SAAT: 17:00

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN Sports 1

Kasımpaşa Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 17:10 26.07.2020