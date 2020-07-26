Caner Erkin’den Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan paylaşımları

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun sona ermesiyle birlikte Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan futbolculuk kariyerlerine nokta koymuş olurken eski takım arkadaşları Beşiktaşlı Caner Erkin’den flaş paylaşımlar geldi.

Siyah beyazlı futbolcu, Instagram hesabından önce 39 yaşındaki Emre Belözoğlu hakkında paylaşım yaparken “Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim” ifadelerini kullandı.

Ardından Selçuk İnan’ın fotoğrafını koyan Erkin, “Aynı takımda ter döktük, milli takımda beraber oynadık. Türk futboluna kattıkların için çok teşekkürler” dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yönetimle görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Erkin’in, Galatasaray ve Fenerbahçe ile transfer masasına oturduğu iddia ediliyor.

31 yaşındaki savunmacının gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

İşte Caner Erkin’in yaptığı paylaşımlar…