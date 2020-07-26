Branislav Ivanovic elinden düşürdü, Zenit kırık kupa aldı!

Rusya’da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki ile karşı karşıya geldi.

Artem Dzyuba’nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Zenit, Rusya Kupası’nı da kazandı. Ancak maç sonu seramonide ilginç anlar yaşandı.

Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü.

Kupayı camdan yaparsanız olacağı bu… Yoksa Zenit kaptanı Branislav Ivanovic’in ne suçu var!pic.twitter.com/AmnkqKbwoU — SKOR (@SozcuSkor) July 26, 2020

Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.

2017 yılından beri Zenit forması giyen 36 yaşındaki Sırp savunmacı, Rus ekibiyle çıktığı son maçında takıma kırık kupayla veda etmek zorunda kaldı.

Tecrübeli ismin gelecek sezon Kızılyıldız takımında forma giyeceği iddia ediliyor.