Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldıracak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, turuncu-lacivertli rakibini çiçeklerle karşılayacak ve sahaya çıkarken alkışlayacak. Son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, maçın ardından şampiyonluk kutlaması için Fatih Terim Stadı'na geçecek.

Kasımpaşa maçı sonrası üstü açık otobüsle tur atacak turuncu-lacivertliler, kupasını kendi stadında havaya kaldıracak. Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve eski futbolcular da davet edildi.

SAAT: 17.00

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Fırat Aydınus