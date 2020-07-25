Zlatan Ibrahimovic’ten emekli olmasını bekleyenlere yanıt

Bu sezon sonuna kadar AC Milan’la sözleşmesi bulunan efsanevi futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda 38 yaşındaki ünlü oyuncunun, kendisinden futbolu bırakmasını bekleyenlere bir nevi cevap verdiği görülüyor.

Kendi maç görüntülerinin yer aldığı videoda arka fonda konuşan Ibrahimovic’in, “Artık bittiğimi, kariyerimin yakında sona ereceğini düşünüyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. Tüm hayatım boyunca savaşmam gerekti. Kimse yeteneklerime inanmıyordu. Bu yüzden benim kendime inanmak gerekti. Bazıları beni parçalamaya çalıştı. Ancak beni yalnızca daha da güçlü yaptılar. Bazıları eksiklerimi ortaya çıkarmaya çalıştı. Onlar da beni yalnızca daha zeki yaptı. Ve şimdi, bittiğimi mi düşünüyorsunuz? Hepinize söyleyeceğim tek bir şey var. Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben, siz değilim. Ben Zlatan Ibrahimovic. Ve ısınmaya yeni başlıyorum” sözlerinden oluşan tiradını dinliyoruz.

Tecrübeli yıldızın bu sene Milan ile çıktığı 18 maçta 8 gol ve 4 asisti bulunuyor. İsveçli oyuncunun yaşı itibarıyla bu yaz emekli olabileceği konuşuluyordu.