Washington Nationals’ın yıldızı Juan Soto corona pozitif

MLB takımlarından Washington Nationals’ın genç yıldızı Juan Soto’nun, girdiği corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Soto bu sebeple New York Yankees’e karşı oynanan sezonun açılış maçını kaçırdı.

Soto’nun asemptomatik olduğu ve takımdaki herhangi bir oyuncuyla temasının olmadığı belirtildi. Genel menajer Mike Rizzo yaptığı açıklamada, Soto olmadan oynamaya alışmaları gerektiğini söyledi.

21 yaşındaki oyuncu yaz kampının ilk iki haftasını da açıklanmayan bir sebeple kaçırmıştı. Genç yıldız, geçtiğimiz seneki performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmış ve takımının kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Playoffta yaptığı 5 home run ile yıldızlaşan Soto, kendine has vuruş stiliyle tanınıyor. Genç oyuncunun sahalara dönebilmesi için iki coronavirüs testinden negatif sonuç çıkarması gerekiyor.