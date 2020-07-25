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Washington Nationals’ın yıldızı Juan Soto corona pozitif

Washington Nationals'ın yıldız oyuncusu Juan Soto coronavirüse yakalandı. 21 yaşındaki genç oyuncunun sezonunun ilk maçını bu sebeple kaçırdığı açıklandı. Soto'nun sağlık durumu şu an iyi.

SKOR DIŞ HABER
10:59 -
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Washington Nationals’ın yıldızı Juan Soto corona pozitif

MLB takımlarından Washington Nationals’ın genç yıldızı Juan Soto’nun, girdiği corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Soto bu sebeple New York Yankees’e karşı oynanan sezonun açılış maçını kaçırdı.

Soto’nun asemptomatik olduğu ve takımdaki herhangi bir oyuncuyla temasının olmadığı belirtildi. Genel menajer Mike Rizzo yaptığı açıklamada, Soto olmadan oynamaya alışmaları gerektiğini söyledi.

21 yaşındaki oyuncu yaz kampının ilk iki haftasını da açıklanmayan bir sebeple kaçırmıştı. Genç yıldız, geçtiğimiz seneki performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmış ve takımının kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Playoffta yaptığı 5 home run ile yıldızlaşan Soto, kendine has vuruş stiliyle tanınıyor. Genç oyuncunun sahalara dönebilmesi için iki coronavirüs testinden negatif sonuç çıkarması gerekiyor.

Corona Juan Soto Mike Rizzo MLB new york yankees Washington Nationals
Son güncelleme: 11:07 25.07.2020