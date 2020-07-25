Ünal Aysal SÖZCÜ’ye konuştu “Hala Atatürk’ü anlamadık”

"BİZİ DİSİPLİNE ETTİ" "Ben tabiatın bu kadar kısa sürede bütün dünyayı etkileyecek bir virüsü üretip yayabileceğine inanmıyorum. Corona, ideolojik bir virüstür. Doların üzerinde açıkça yazıyor: ‘New World Order’ (Yeni Dünya Düzeni). Bu virüs, yeni dünya düzeninin başlangıcıdır. Bu yeni dünya düzeni, farklı konu başlıklarıyla değişken şekilde karşımıza çıkmaya devam edecek. Korona, biyolojik harp tipi bir hamle. Baktığımız zaman olumlu etkileri de var, olumsuz etkileri de. Bu açıdan baktığım zaman hepimizi disipline etti. Çok rahatken daha kontrollü bir toplum haline geldik."