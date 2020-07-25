Uğurcan Çakır: ‘Avrupa’dan teklif gelirse…’

Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yenerken ligi 2. sırada bitiren ve kupa finaline gözü çeviren bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan, Avrupa kulüplerinin kendisine olan ilgisine yönelik konuşurken, “Öncelikle benim ne düşündüğüm değil kulübümüzün ne düşündüğü önemli. Buranın ekmeğini yedim yiyorum. Teklifler gelirse oturur konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Maçı ve sezonu da değerlendiren genç ve başarılı file bekçisi, “Şampiyonluğu kaçırdığımıza mı üzüleyim, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağımıza mı sevineyim bilemiyorum. Yorucu bir sezon oldu. Çok iyi götürmeye çalıştık, ben kefilim hepimiz her şeyimizi ortaya koyduk” dedi.

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Uğurcan: ‘Ben kefilim…’

Uğurcan, “Sakatlığımız oldu, çok şeyler yaşadık. Olmayanların yerine oynayanlara kefilim. Galibiyetle kapattık sezonu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Sörloth gol kralı oldu onu da tebrik ediyorum. Kupa maçımızda en iyi performansımızı gösterip taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz” diye konuştu.