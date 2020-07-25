Süper Lig’in yeni gol kralı Alexander Sörloth oldu!

Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başarırken müsabakada 90+7’de gol perdesini kapatan Alexander Sörloth da sezonu Gol Kralı yarışının zirvesinde noktaladı.

Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig’in yeni kralı olmayı başardı.

Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı. Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor’dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.

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Sörloth 34 maçın tamamında forma giydi ve maç başı 0.71 gol ortalaması tutturdu. Diagne (29 maç, 30 gol) geçen sezon 1.03, Gomis (33 maç, 29 gol) 2017-18’de 0.88, Love (28 maç, 23 gol) 2016-17’de 0.82, Mario Gomez (33 maç, 26 gol) ise 2015-16’da 0.79 ortalama ile krallık yarışında zirvede yer almışlardı.