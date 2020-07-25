Süper Lig’de üst ve alt sıralar için kader günü!

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun son haftasında bugün dananın kuyruğu kopacak. Başakşehir'in şampiyonluğu geçen hafta garantilemesinin ardından Trabzonspor evinde Konyaspor'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme için lig ikinciliği riske atmıştı. 62 puanlı Fırtına, ligde kalmak için mutlak 3 puan hedefindeki Kayserispor'a konuk olacak. 60 puanlı Sivas, Göztepe deplasmanında kazanarak ikincilik için bordo-mavililerin hata yapmasını bekleyecek.

İKİNCİLİK ÖNEMLİ!

Haftaya 59 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak lig üçüncülüğü için Sivasspor'un Göztepe'de takılmasını bekleyecek. Trabzonspor'un, UEFA'dan 1 yıl men cezası alma riskiyle karşı karşıya bulunması nedeniyle hem Kartal'ın hem de Yiğidolar'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama şansı bulunuyor.

İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDAKİ 3’LÜ, 4’LÜ AVERAJ VE İHTİMALLER!

Denizlispor (35), Çaykur Rizespor (35), Yeni Malatyaspor (32) ve Kayserispor’dan (32) 2 takım Süper Lig'e bu gece saat 22.45'te veda edecek.

1- DÖRT TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;

Ç.Rizespor 10

Kayserispor 10

Denizlispor 8

Malatyaspor 6

Bu şekilde olursa Denizli ve Malatya küme düşüyor.

2- MALATYA KAZANAMAZ 3 TAKIM 35 OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar:

Kayserispor 7

Denizlispor 5

Çaykur Rizespor 4

Malatya ile birlikte Çaykur Rize küme düşüyor.

3- RİZE, MALATYA, KAYSERİ KAZANIR; DENİZLİ KAYBEDERSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar:

Kayserispor 7

Malatyaspor 6

Denizlispor 4

Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor.

4- KAYSERİ PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Denizlispor 7

Çaykur Rizespor 7

Malatyaspor 3

Kayserispor ile birlikte Malatya küme düşüyor.

5- DENİZLİ 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Çaykur Rizespor 9

Kayserispor 6

Malatyaspor 3

Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

KARA KARTAL 3.’LÜK İÇİN ANKARA’DA

Beşiktaş, Boateng ve Burak Yılmaz'ın vedasının ardından 17 futbolcuyla Ankara'ya uçtu. Siyah-beyazlılar, saat 21.00’de başlayacak Gençlerbirliği maçını kazanarak lig üçüncülüğü için Sivasspor'un puan kaybetmesini istiyor. Genç Rıdvan, Caner'in yokluğunda yeniden 11'de şans bulacak.

TRABZON’DA GÖZLER NEWTON’DA

Hüseyin Çimşir'in görevden ayrılmasının ardından Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına Eddie Newton'la çıkacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan bordo-mavililer, 2. sırayı kaptırmamak istiyor. Kayserispor ise ligde kalma umutlarını diğer maçların sonuçlarına göre sürdürmek için kazanmak zorunda! Maçın başlama saati 21.00…

PRESTİJ İÇİN KAZANMAK İSTİYOR

Sezonu 7. sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, rakibi Çaykur Rizespor’un konumu ne olursa olsun kazanarak final yapmak istiyor. Muriqi'in cezası nedeniyle Allahyar ilk defa 11'de karşılaşmaya başlayacak. Tahir Karapınar da son kez Teknik Direktör olarak takımın başında yer alacak. Maçın başlama saati 21.00…