NFL oyuncusu Laurent Duvernay-Tardif, corona sebebiyle kontratından çıktı

NFL’de oynayan ilk tıp doktoru olarak tarihe geçen ve geçtiğimiz sene Super Bowl şampiyonluğuna ulaşan Laurent Duvernay-Tardif, bu sene başlayacak ligde pandemi sebebiyle oynamayacağını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Duvernay-Tardif, “Hayatımda verdiğim en zor kararlardan biriydi. Ancak kendi adıma doğru olduğuna inandığım şeyi yapmak durumundayım. Virüsü başkalarına bulaştırma ihtimalimi göze alamam” diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bu kararla birlikte Duvernay-Tardif, 2020 sezonunda forma giymeyecek. 29 yaşındaki oyuncu bu kararı NFL ve NFLPA arasında alınan Kontrattan Çıkma Opsiyonu’nu kullanarak alacak. Duvernay-Tardif aynı zamanda bu opsiyonu kullanan ilk oyuncu oldu.

ESPN’in yaptığı habere göre bu sene 2,75 milyon dolar kazanması gereken Kansas City Cheifs oyuncusu, aldığı kararla maaşının ancak 150 bin dolarlık bölümünü alabilecek.

My decision regarding the 2020 NFL season pic.twitter.com/jrY3nZfNWO

— Laurent D. Tardif (@LaurentDTardif) July 25, 2020