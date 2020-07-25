Mario Lemina, sosyal medya hesabından Galatasaray’a veda etti!

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere’nin Southampton takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı – kırmızılı takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Gabonlu futbolcu, paylaşımında, “Ne yıl ama! Kulübe geldiğimden bu yana bana büyük bir sevgi gösterdiniz. Burada adım adım ilerledim ve kişisel olarak çok büyüdüğümü hissediyorum. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda, Galatasaray formasını bir kez bile giydiğim için onurlu ve gururluyum. Herkese teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm teknik ekibe teşekkürler. Sizi kalbimin en derininden gelen sevgiyle seviyorum. Yakında görüşürüz, bu hikaye daha bitmedi” ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Quelle année ! Dès mon arrivée au club vous avez su me porter très haut dans votre cœur . Je suis arrivée sur la pointe des pieds et aujourd'hui je suis heureux de vous dire que cette année personnellement m'a fait beaucoup grandir . Dans les bons comme dans les mauvais moments je suis fier et honoré d'avoir pu au moins une fois dans ma vie porter les couleurs de GALATASARAY. Merci à vous tous . Vous nous avez beaucoup manqué en cette deuxième partie de saison . Merci à mes coéquipiers , au coach et au staff tout entier . Je vous aimes du plus profond de mon cœur et à très bientôt . Cette histoire n'est pas fini @galatasaray