Kulüpler Birliği Vakfı’nda yayıncı kuruluş çatlağı!

Kulüpler Birliği Vakfı'nda (KBV), son zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı önemli kararlar ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı. Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, Nihat Özdemir'in Digiturk ile yaptığı indirim görüşmelerinde Kulüpler Birliği'nin fikrini almadan hareket ettiğini belirtip tepki gösterdi.

Saraç'ın da aralarında bulunduğu bütün kulüpler, “İndirim oranıyla ilgili pazarlık yapma yetkisini TFF'ye kim verdi?” sorusuna cevap arıyor. Kulüplerin yeni yayıncı kuruluş anlaşmasında zarar göreceğini belirten Başkanlar, federasyonun Digitürk lehine hareket etmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Küme düşme ve 8 yabancı konusunda yaptıkları itirazların görmezden gelindiğini belirten Süper Lig'in patronları, çıkış yolu bulmak adına federasyona karşı tek ses olup tepkilerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

PANDEMİ KRİZİ VARKEN İNDİRİM OLMAZ

2016'da yıllık 500 milyon dolar bedel ile ihaleyi alan Digiturk, sonrasında bu rakamı 410 milyon dolara indirtmişti. Bu meblağın yarısı TL, yarısı ise 5.80'lik sabit kur üzerinden ödeniyor. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizde kulüplerden yeni bir fedakârlık bekleyen Digiturk'ün indirim talebine, Kulüpler Birliği var gücüyle karşı duruş sergileyecek.

“MESELEMİZ TÜRK FUTBOLU”

Adı KBV Başkanlığı için geçen Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, böyle bir görevi şu an düşünmediğini dile getirdi. Mehmet Sepil'in görevi bırakacağı iddiaları üzerine Saraç, “Tüm kulüplerimizin ortak dertleri var. Krizde olan kulüplerimizin kurtuluşunu ve Türk futbolunun kalkınmasını düşünmeliyiz” diye konuştu.