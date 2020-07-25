James Harden’ın 25 dakikadaki müthiş performansı yeterli olmadı

NBA’de yeniden başlayacak sezon için takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Orlando’daki Disney World’de bu gece üç hazırlık maçı oynandı. Toronto Raptors, Houston Rockets’ı 94-83 mağlup etti.

Raptors’ta beş farklı oyuncu çift haneli sayı üretmeyi başarırken Serge Ibaka 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. Rockets’ta James Harden sadece 25 dakikada 24 sayı 10 asistle double double yapmayı başarsa da bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Oklahoma City Thunder, Boston Celtics’i 98-84’le geçti. Steven Adams ve Shai Gilgeous-Alexander’ın 17’şer sayıyla oynadığı Thunder’da Andre Robertson, 2018 Ocak’ta yaşadığı diz sakatlığından beri ilk kez parkeye çıktı. Celtics’te Jaylen Brown 9 sayıyla mücadele etti.

NBA’de gece oynanan maçlardaki sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers 90-83 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 84-98 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 94-83 Houston Rockets

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