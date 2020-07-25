Hasan Kartal’dan futbolcularına tepki: ‘Ben bu çocukları anlamıyorum’

Süper Lig´in 34´üncü ve son haftasında Fenerbahçe´ye 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor´da başkan Hasan Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ligde kaldıkları için tebrik edilecek bir hallerinin olmadığını ifade eden Hasan Kartal, “Fenerbahçe´den 1 puan almamız lazımdı” dedi.

Futbolculara tepki gösteren Hasan Kartal, “Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar, bu maçta da bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi bayağı etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık siz de mutlaka izlemişsinizdir. Bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi” diye konuştu.

“SENEYE GÜZEL BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bu sene yapmış oldukları hataları gelecek sene tekrar etmek istemediklerine vurgu yaparak, “Seneye güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor´u yukarılarda göreceğiz. Onun için uğraşacağız, mücadelemiz o olacak” ifadelerini kullandı.