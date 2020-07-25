Göksel Gümüşdağ: ‘Fenerbahçe Mahmut’u da, İrfan Can’ı da istedi ama…’

Süper Lig’de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşan Medipol Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ, önemli açıklamalar yaptı.

NTV’de canlı yayına katılan Gümüşdağ, yakaladıkları başarı ve transfer iddialarına dair haberler hakkında konuştu. Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’nin geleceği hakkında net ifadeler kullandı.

İşte Göksel Gümüşdağ’ın açıklamalarından satır başları;

“2014’te başlayan yolculuk ve 6. yılımızdayız. Bu takım 6 yıldır beşinci olmadı. Bu çok önemli. Sürdürebilirlik, devamlılık… Avrupa’da herkes bu istikrara bakıyor. Yola çıkarken istikrarlı, ayağını yorganına göre uzatan ama sürekli zirveye oynayan bir kulüp olmak istedik. Arkadaşlarımızın bir kısmı bana şaşkın şaşkın bakıyordu. Gerçekten bu hayalle yola çıktı.”

“AVRUPA’DA PUANLARI TOPLAMASAYDIK…”

“Avrupa’da puanları toplamasaydık gelecek sezon şampiyon takım ön eleme oynayacaktı. Şimdi şampiyon kim olursa olsun, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Tüm kulüplerden tebrikler alıyorum. Futbolun oyun olduğunu bilen, polemikten, tartışmadan uzak, işine bakan bir takım olduk, herkesin sempatisini kazanmış durumdayız.”

“FENERBAHÇE MAHMUT’U DA, İRFAN’I DA İSTEDİ”

“Fenerbahçe Mahmut’u da istedi, İrfan’ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut’a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. İrfan Can’ı Sevilla takip ediyor. Hayalini Avrupa’da kurmasını söyledik.”

“HASAN ALİ KALDIRIM TRANSFERİ…”

“Hasan Ali Kaldırım’la ilgili şu an herhangi bir şey yok ama olabilir de. Gelecek olan, Clichy’nin arkasına gelir tabii. Clichy’nin sözleşmesi bitti ama devam etmek istiyor. Kopenhag maçından sonra tekrar görüşeceğiz.”