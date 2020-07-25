Gençlerbirliği Beşiktaş özet! Beşiktaş Avrupa biletini kaptı (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği Beşiktaş maçı oynandı. Başkent'te oynanan karşılaşmayı Beşiktaş üç golle kazanmayı başardı. Bu skorla ligdeki puanını 62'ye çıkardı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise sezonu 36 puanla ve 14. sırada tamamlamış oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ ÖZET VE GOLLERİ

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'LA UÇTU

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası takım başına efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı getirmeye karar vermişti. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğdu ve aldığı galibiyetlerle ligi üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

BURAK YILMAZ VEDA ETTİ

Fransa'nın Lille takıma transfer olan Burak Yılmaz, bu akşam oynana karşılaşmada forma giymedi ve Siyah-beyazlı takıma veda etti.