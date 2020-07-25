Formula 1’de takvime üç yeni yarış eklendi

Formula 1 sezonunda üç yarış geride kaldı. Bir yandan sezon sürerken diğer yandan takvim şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak Formula 1, üç yeni yarışın takvime eklendiğini açıkladı. Buna göre sırasıyla yapılacak Nürbürgring, Portimao ve Imola yarışlarıyla sezondaki yarış sayısı 13’e çıkacak. Aynı zaman F1, Amerika Kıtası’ndaki bütün yarışları da iptal etme kararı aldığını açıkladı. Özellikle Amerika Grand Prix’sinin yapılması öngörülürken corona salgınının güncel gidişatı sebebiyle burada yarış yapılmayacak.

Almanya’da yapılacak Nürbürgring 11 Ekim’de, Portekiz’de yapılacak Portimao 25 Ekim’de ve İtalya’da yapılacak Imola Grand Prix’si ise 1 Kasım’da düzenlenecek.

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Portimao ve Imola arasındaki uzak mesafe sebebiyle Imola’daki antrenman turları da cumartesi günü yapılacak ve böylece Imola iki günlük bir GP olacak. Imola’da son kez 2006 senesinde bir yarış yapılmış ve Michael Schumacher, Ferrari aracıyla birlikte zafere ulaşmayı başarmıştı.

Nürburgring ise 2013 son olarak F1 takvimindeydi. 2013’teki yarışı Sebastian Vettel, Red Bull Renault takımıyla kazanmış ve evinde ilk kez galibiyete ulaşmıştı.

Portekiz’de yapılacak Portimao Pisti ise ilk kez bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak.