Formula 1’de bin 461 testte sıfır pozitif vaka

Formula 1 ve FIA, ortak olarak yürüttüğü corona testlerinin sonuçlarını medyayla paylaştı. Son olarak personel, sürücü ve çalışanların dahil olduğu bin 461 testin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Düzenli olarak yapılan testler sonucunda Macaristan Grand Prix’i öncesi iki pozitif sonuca rastlanılmış, bu iki kişi izole edilerek sürece devam edilmişti. Bu hafta yapılan testler sonucunda ise herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Testlerin 17 ile 23 Temmuz arasında yapıldığı ve her hafta düzenli olarak test sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Haftaya yapılacak testlerin Britanya Grand Prix’si öncesinde önlem niteliği taşıması açısında artırılabileceği konuşuluyor.

The lower number of tests conducted in this period compared to previous weeks reflects the fact there is a break in the race schedule following three back to back events.

— F1 Media (@F1Media) July 25, 2020