Fenerbahçe Çaykur Rizespor özet! Fenerbahçe üç puanla bitirdi (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de bu akşam aynı saatte yedi karşılaşma oynandı. Küme düşen takımların belli olduğu akşamda Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor 3-1 mağlup etti. Bu skorla, Fenerbahçe 53 puanla ligi 7. sırada tamamladı. Son haftaya küme düşme tehlikesi ile giren Çaykur Rizespor ise, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligi 15. sırada bitirdi ve ligde kalmayı başardı.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET VE GOLLERİ

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU SON KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, futbolculuk hayatına nokta koydu. Son maçında gol atmayı başaran Emre Belözoğlu'nun, seneye Fenerbahçe'de teknik ekipte görev alması bekleniyor.

ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi. Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynadı.