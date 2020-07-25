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Fenerbahçe Çaykur Rizespor özet! Fenerbahçe üç puanla bitirdi (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig’de son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı oynandı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu’nun son kez forma giydiği maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin gollerini Emre Belözoğlu (P), Rodrigues ve Ozan Tufan kaydetti. Konuk ekip Çaykur Rizespor’un tek golü ise Skoda’dan geldi. İşte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının özeti ve golleri…

23:06 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe Çaykur Rizespor özet! Fenerbahçe üç puanla bitirdi (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de bu akşam aynı saatte yedi karşılaşma oynandı. Küme düşen takımların belli olduğu akşamda Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor 3-1 mağlup etti. Bu skorla, Fenerbahçe 53 puanla ligi 7. sırada tamamladı. Son haftaya küme düşme tehlikesi ile giren Çaykur Rizespor ise, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligi 15. sırada bitirdi ve ligde kalmayı başardı.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET VE GOLLERİ

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU SON KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, futbolculuk hayatına nokta koydu. Son maçında gol atmayı başaran Emre Belözoğlu'nun, seneye Fenerbahçe'de teknik ekipte görev alması bekleniyor.

ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi. Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynadı.