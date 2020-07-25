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Fatih Terim ‘Arda Turan transferi için yönetimle görüştüm’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Arda Turan Transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

00:17 -
Haberler Futbol
Fatih Terim ‘Arda Turan transferi için yönetimle görüştüm’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söyledi.

Basın toplantısında konuşan deneyimli hoca, “Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz.” dedi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Devre arasında Galatasaray’a dönmesi konuşulan Arda Turan’ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz’in, son görüşmeden sonra yumuşadığı ve tecrübeli oyuncunun geri dönmeye yakın olduğu kaydedildi.

Maç başı ücretle Galatasaray’a dönecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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