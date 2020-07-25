Emre Belözoğlu’nun 24 yıllık futbolculuk kariyeri bitiyor!

Fenerbahçe’nin bu akşam Çaykur Rizespor ile Ülker Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma 3 puanın yanı sıra başka bir anlam daha ifade ediyor. Türk futbolunda Emre Belözoğlu yeşil sahalara veda ediyor.

Emre kariyerinde en çok Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli takımın formasını 236 maçta giyen tecrübeli isim, 32 gol-20 asistlik performans sergiledi.

Türk futbolunun en başarılı isimlerinden olan Emre Belözoğlu, 24 yıllık futbolculuk kariyeri 40 yaşında nokta koyarken, 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir forma giydi.

İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da forma giyen tecrübeli isim Atletico Madrid ile 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Kariyerinde 716 kulüp maçına çıkan Emre Belözoğlu 74 gol atıp, 85 asist yaptı. Emre, A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmada boy gösterip 9 gol attı. A Milli Takım’ın 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü ve 2008 EURO yarı final başarılarında kadroda yer aldı.

Emre Belözoğlu’nun kazandığı kupalar: 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası.

Futbolculuk kariyerinin son sezonunda Fenerbahçe’de yaşanan Ersun Yanal ayrıldığı sonrasında takımda resmi olmasa da sorumluluk alan Emre Belözoğlu, gelecek sezon takımda sportif direktör olarak görev yapacak.