CANLI YAYIN | Süper Lig’de kümede kalma savaşı!

Süper Lig’de 34. ve son hafta maçları ile küme düşecek son iki takım ve Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi bileti alacak ekipler belli olacak. Başakşehir’in şampiyonluğunu ilan ettiği ve Ankaragücü’nün küme düşmesinin kesinleştiği Süper Lig’de, son tango 21:00’da başladı.

Göztepe 0-0 Sivasspor (Canlı anlatım için TIKLA)

Gençlerbirliği 0-0 Beşiktaş (Canlı anlatım için TIKLA)

Denizlispor 0-0 Ankaragücü (Canlı anlatım için TIKLA)

Konyaspor 1-0 Alanyaspor (Canlı anlatım için TIKLA)

Kayserispor 0-0 Trabzonspor (Canlı anlatım için TIKLA)

Yeni Malatya 0-0 Gaziantep FK (Canlı anlatım için TIKLA)

Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor (Canlı anlatım için TIKLA)