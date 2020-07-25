CANLI | Kayserispor Trabzonspor

Kayserispor Trabzonspor canlı! Kayserispor Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de kapanış haftası heyecanı devam ediyor. 62 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak 2. sırayı korumak istiyor. 32 puanla 17. sıradaki Kayserispor ise kümede kalmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor.
Hes Kablo Kayserispor konuğu Trabzonspor önünde 3 puan alsa bile, ligde kalabilmek için diğer maçların skorlarını bekleyecek.
KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton
STAT: Kadir Has Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS HD1
Ev sahibinde Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah ve sakatlığı bulunan Diego Angelo takımdaki yerini alamıyor. Karadeniz ekibinde Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bu maçta görev alamayacağı bildirildi. Yusuf Sarı’nın sakatlığı da devam ediyor.