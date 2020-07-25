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CANLI | Kayserispor Trabzonspor

Süper Lig'de 34. hafta Kayserispor Trabzonspor maçı ile sürüyor. Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Kritik karşılaşma başladı. Maçın 18. dakikasında Campi'nin yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

19:42 -
Haberler Futbol
CANLI | Kayserispor Trabzonspor

Kayserispor Trabzonspor canlı! Kayserispor Trabzonspor maçı ile Süper Lig’de kapanış haftası heyecanı devam ediyor. 62 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak 2. sırayı korumak istiyor. 32 puanla 17. sıradaki Kayserispor ise kümede kalmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor.

Hes Kablo Kayserispor konuğu Trabzonspor önünde 3 puan alsa bile, ligde kalabilmek için diğer maçların skorlarını bekleyecek.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

STAT: Kadir Has Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibinde Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah ve sakatlığı bulunan Diego Angelo takımdaki yerini alamıyor. Karadeniz ekibinde Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bu maçta görev alamayacağı bildirildi. Yusuf Sarı’nın sakatlığı da devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 21:19 25.07.2020