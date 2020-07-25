MAÇ SONUCU | Konyaspor 2-3 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, ligin son maçında mucizeye imza attı.

Geçtiğimiz hafta kümede kalmayı garantileyen Konyaspor, 19. dakikada Alper Uludağ, 27. dakikada Marin Anicic’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ligde beşinci sırayı alma hedefiyle sahaya çıkan Alanyaspor üst üste yediği gollerle şok yaşarken, takım ikinci yarıda adeta başka bir kimliğe büründü.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Junior Fernandes ile skoru 2-1’e getiren Alanyaspor, 80’da Bakasetas ile durumu 2-2 yaptı.

Mücadelenin 87. dakikasında sahneye çıkan Efecan Karaca, Alanyaspor’u 3-2 öne geçiren isim oldu ve mücadele bu skorla sona erdi.

Alanyaspor bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve Galatasaray’ı geride bırakarak ligi beşinci sırada tamamladı. Konyaspor ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

Trabzonspor’un Avrupa’dan men kararı CAS tarafından onaylanırsa, Alanyaspor Avrupa Ligi’ne katılacak.

İşte Süper Lig’de oluşan son puan tablosu;