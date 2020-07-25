CANLI | Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı yayın | Gençler BJK canlı izle

Gençlerbirliği Beşiktaş canlı! Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de son hafta heyecanı sürüyor. Ligde kalmayı garantileyen 36 puanlı Gençlerbirliği, üçüncülük için galibiyete ve Sivasspor’un puan kaybına ihtiyaç duyan 59 puanlı Beşiktaş’ı konuk ediyor. Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N’Koudou, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN SPORTS HD3

Gençlerbirliği’nde Polomat cezası nedeniyle forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle Ayite de oynamıyor. Beşiktaş’ta ise takımdan ayrılan Burak ve Boateng’in yanı sıra cezalılar Lens ve Caner ile Covid-19 nedeniyle oynama izinleri bulunmayan Umut Nayir ve Ljajic görev yapamıyor. Ayrıca sakatlığı bulunan Douglas da maç kadrosunda yer almıyor.