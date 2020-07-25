CANLI | Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın | FB Rize canlı izle

Fenerbahçe Çaykur Rizespor canlı! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig’de son hafta heyecanı sürüyor. Ligde üst üste Sivasspor ve Beşiktaş mağlubiyetleriyle iddiası kalmayan sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe, kümede kalmak için 1 puana ihtiyaç duyan Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

Fenerbahçe topladığı 50 puanla 7. sırada yer alırken sarı-lacivertliler kaybetmesi halinde 3 puanlı sistemdeki en düşük puanını elde etmiş olacak. Topladığı 35 puanla ateş hattının üzerinde yer alan Çaykur Rizespor ise bir puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz Kağan, Tunay, Boldrin, Skoda (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Ali Karaca

STAT: 21.00

SAAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS HD2

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamıyor. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında forma giyemiyor. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Abarhoun, Diomande ve Umar ile cezalı Samudio ve Vetrih mücadelede takımını yalnız bırakıyor.