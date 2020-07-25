Burak Yılmaz’dan buruk veda!

Burak Yılmaz defteri Beşiktaş'ta ikinci kez kapandı. Büyük beklentilerle 2006'da transfer edilen, 2008'de Holosko'ya karşı Manisaspor'a gönderilen Burak, geçen sezonun devre arasında, 11 yıl sonra siyah-beyazlılara geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu, geçen 1.5 yıllık süreçte ayrılmaya karar verdi ve Lille'den gelen teklifi kabul etti.

Burak'ın, 35 gibi nispeten ileri bir yaştayken, aile düzenini değiştirmeye karar vermesinde Beşiktaş yönetimiyle yaşadığı sorunlar başrolü oynadı.

YABANCILARA VAR TÜRKLERE YOK

Burak’ın ilk üzüntüsü ödeme sorunları. 9 aydır maaşını alamayan oyuncu, Lille'in teklifinin geldiği süreçte maaşını bırakması yönünde yönetimden gördüğü baskıdan da rahatsızlık duydu. Tecrübeli futbolcuyu üzen asıl nokta ise takım içinde yerli oyunculara takınılan tavır.

Yönetimin, ‘yabancılar kaçmasın' anlayışıyla yerli oyuncuları ikinci plana atması, ayrıca kendisinden sürekli yerli oyuncularla konuşmasını istemesi, Burak'ın Beşiktaş'tan ikinci kez kırgın ayrılmasına neden oldu.

1 AĞUSTOS’TA KAMPTA

Burak Yılmaz dün takım arkadaşlarına veda etti. Golcü oyuncunun, Gençlerbirliği maçında oynayamayacak olması ise Lille'in talebi üzerine gelişti. Sezonun iptal edildiği Fransa'da Lille, hazırlık kampına 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu yüzden Burak'ın sakatlanmaması için bir haftalık izne çıkması ve bu hafta forma giymemesi istendi.

FRANSA MAÇI ETKİLEDİ

Transferin Lille cephesinde ise Burak Yılmaz'a karşı büyük bir ilgi var. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği kulüp, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı iki maçta da önemli performans gösteren Burak'tan çok etkilendi.