Böylesi görülmedi! Fenerbahçe ezeli rakiplerinin yıldızlarını kapıyor!

Sercan Hamzaoğlu – İrfan Yirmibeş / SÖZCÜ – Fenerbahçe başarısız geçen son iki sezonu unutturmaya kararlı. Transfer döneminin en aktif takımı olmaya aday sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerinden üç önemli ismi renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'la biten sözleşmesini yenilemeyecek Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'yle el sıkıştı. Trabzonspor'la kontratı biten Filip Novak da sarı-lacivertlilere ‘Evet' dedi. Üçüncü olarak da Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'nin transferi için imkânlar seferber edildi.

İşte detaylar…

1- GÖKHAN İMZALADI

Gökhan Gönül'ün transferi için yetki verdiği menajeri Ahmet Bulut, nisan ayında Fenerbahçe ile yapılan ön protokolü hayata geçirmek için önce sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu ile bir restoranda buluştu. Burada anlaşma sağlandı, resmi sözleşme imzalandı. Anlaşma bir artı bir yıllık. Gökhan'a, 5-6 milyon TL bandında garanti ücret ile maç başı prim verilecek.

2- NOVAK’I DA KAPTILAR

Filip Novak da uzun süren görüşmeler sonrasında ikna edildi. Çekyalı, üç yıllık sözleşmeye ‘Evet' dedi. Novak, senelik 1.4 milyon Euro kazanacak. Yıldız sol bek, Trabzon'dan, 860 bin Euro'luk kontratının 1.3 milyon Euro'ya yükseltilmesine yönelik aldığı teklifi kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği için reddetti. Bu sezon 6 gol atan başarılı futbolcuya, Fenerbahçe 500 bin Euro da imza parası ödeyecek.

3- ŞOK OPERASYON FEGHOULI

Cezayir basını yazdı, kulislerde konuşulan operasyon ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayırmak isteyen Sofiane Feghouli'ye ‘Bize gel' dedi. Competition gazetesi, Feghouli'nin, uzun süredir maaşını ödemeyen Galatasaray yönetiminin bir de onayı dışında ücretinde kesintiye gitmesiyle ayrılık kararı aldığını yazdı. Cezayirli yıldızın, sözleşmesini feshederse Fenerbahçe’ye gideceği yazıldı.