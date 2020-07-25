Beşiktaş’ın gözü CAS’ta

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Göztepe'nin Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup etmesiyle ligi 3. sırada tamamladı ve hedefine ulaştı. Siyah-beyazlı ekip şimdi CAS'tan gelecek kararı beklemeye başladı.

CAS, Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmesi kararını onarsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon Başakşehir'in ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ikinci takım olacak.

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Transfer politikası değişecek

Önümüzdeki sezon eldeki bütçe doğrultusunda hareket ederek transferler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer politikası da değişti.

Siyah-beyazlılar, CAS'ın Trabzonspor hakkında vereceği kararı bekleyerek harekete geçecek.

Şu ana kadar Alanyaspor'dan N'Sakala'yla anlaşmaya varan Beşiktaş, ayrıca bu ekipten kadrosuna Cisse ve Junior Fernandes'i de katmayı planlıyor.

Yine Alanyaspor'lu Wellinton'u isteyen Beşiktaş, Antalya ekibiyle pazarlık masasına otururken, bu transferde başka bir yöne dönebilir. Takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde bu oyuncudan vazgeçmeyi planlayan yönetim, önümüzdeki sezon için üst klasmanda bir stoperi kadroya katmanın hedefleri içinde…