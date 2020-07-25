Atiba Hutchinson ‘Bir sezon daha kalmak…’

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladıkları maç sonrasında konuştu.

İyi bir durumda sezonu noktaladıklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, “Takıma katkıda olmak için her zaman elimden geleni yapıyorum, bazen üst düzey performanslar göstermiyorum ama yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde, bence ligi iyi bir pozisyonda bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var önümüzde.” ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorulan Atiba, “Gelecek neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Kulüple görüşeceğiz ve birlikte bir karara varacağız. Kalbim ‘evet’ diyor, uzun süredir buradayım. 1 sezon daha kalmak, kulüp için mücadele etmek harika olur. Her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum” dedi.