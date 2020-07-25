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Sözcü

Alex’ten Emre’ye mesaj! ‘Pazartesi gününden itibaren…’

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Süper Lig'in 34. haftasında sarı lacivertli formayla son kez sahaya çıkacak olan Emre Belözoğlu'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

17:50 -
Haberler Fenerbahçe
Alex’ten Emre’ye mesaj! ‘Pazartesi gününden itibaren…’

Fenerbahçe’nin Süper Lifg 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç ile profesyonel futbolculuk yaşantısına son verecek olan Emre Belözoğlu ile ilgili eski takım arkadaşı Alex de Souza sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, bir çok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti.” diyen Alex’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…

“Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel Futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Pazartesi gününden itibaren alacağın tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, bir çok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol Şans Emre!”

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