8 haftada nereden nereye

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarların gözü aydın, sezon da eziyet de bitti. Pandemi sonrası puan sıralamasında ligin dibine demir atacak kadar kötü oynayan Galatasaray, Antalya'da kazanamayıp 5.'liği bile garanti altına alamadı. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olup kalan 8 haftada ligi 5. bile bitirememe noktasına getiren bu kadroyu ve Fatih Terim'i tebrik etmek lazım çünkü zoru başardılar. Kimse hesabı TFF ve MHK'ye yükleyerek gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmasın. Bu tarihi çöküş Terim'e yazar.

Antalya karşısındaki kadroya bakınca Galatasaray için yeni sezon da epey zorlu geçecek. Okan her maçta gol yemeye devam ediyor. Defansın uyumsuzluğu, oyuncuların bıkkınlığı, kadronun yetersizliği can sıkıyor. Hele öyle bir ilk yarı izledik ki zaman kaybı. Evet hedefinden uzaklaşmış bir takımı böylesine olağanüstü bir ortamda oynatmak zor ama profesyonelseniz ve Galatasaray forması giyiyorsanız buna hakkınız yok. Takım ikinci yarıda biraz kıpırdandı da olası bir yenilginin önüne geçildi, beraberliğe şükredildi. Donk dışında sahaya oyun disiplini koyan kimse yoktu. Galatasaray için koca bir sezon heba oldu, yürüye yürüye şampiyon olması gereken takım, sezonu 5. belki de 6. tamamlayacak.

Bu arada maç öyle bir zeminde oynandı ki akıllara zarar. Yabancı sayısına kafayı takanlar biraz da bu işlere kafa yorsa Türk futbolu biraz kıpırdar ama nerede… Nihat Özdemir şöyle bir zeminde golf oynamazdı ama futbol oynatıyor.