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Zalgiris, Patricio Garino’ya imza attırdı

itvanya ekibi Zalgiris Kaunas, son olarak Baskonia'da forma giyen Arjantinli basketbolcu Patricio Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

10:53 -
Haberler Basketbol
Zalgiris, Patricio Garino’ya imza attırdı

Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Patricio Garino’yu kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Garino ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Arjantinli basketbolcu, son 3 sezondur Baskonia Vitoria Gasteiz forması giyiyordu ve bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Başarılı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Euroleague’de 6.7 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

27 yaşındaki basketbolcu ayrıca NBA’de Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic’te de forma giydi.

Patricio Garino zalgiris kaunas