SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika… Fenerbahçe Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı!

Son dakika... Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya geri dönecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
13:24 -
Haberler Fenerbahçe
Son dakika… Fenerbahçe Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig’de transfer sezonu hareketli başladı… Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, eski renklerine dönmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler 35 yaşındaki milli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Gönül Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş’a veda edecek ve 2008 ile 2016 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe’ye dönecek.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı ve transferin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe’de iki, Beşiktaş’ta bir şampiyonluk yaşadı.

beşiktaş Fenerbahçe Gökhan Gönül imza SON dakika transfer
Son güncelleme: 14:25 24.07.2020