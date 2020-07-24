Son dakika… Fenerbahçe Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig’de transfer sezonu hareketli başladı… Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, eski renklerine dönmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler 35 yaşındaki milli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Gönül Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş’a veda edecek ve 2008 ile 2016 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe’ye dönecek.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı ve transferin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe’de iki, Beşiktaş’ta bir şampiyonluk yaşadı.