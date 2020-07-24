Şimdilik isimleri Washington Football Team olacak

NFL takımlarından Washington Redskins’in isim değiştirmesi bir süredir gündemdeydi. Kulüp gelen baskınların ardından isim değişikliği kararını onaylamış ancak yeni isme henüz karar verilmemişti.

Bir süredir yeni isim için fikir üreten kulüp, yeni isim belirlenene kadar kulübün isminin Washington Football Team (Washington Amerikan Futbolu Takımı) olacağını açıkladı.

13 Temmuz’da gelen baskılar sonucunda değişik kararı alan yönetim, dün yaptığı açıklamada, “Washington Football Team isminin bu sezon içinde kullanılması kulübün oyuncuları, taraftarları ve tarihiyle bir arada olacak bir isim seçilmesi konusunda esneklik sağlayacak. Bu şekilde doğru bir marka planlaması yapılacak” denildi.

Kulüp ayrıca önümüzdeki 50 günde Redskins isminin FedExField ve Redskins Park dahil olmak üzere tüm somut alanlardan kaldırılacağını da belirtti. Takım bu kaldırma sürecinin 13 Eylül’deki Philadelphia Eagles maçına kadar tamamlanacağını umuyor.

TACİZ SKANDALIYLA BAŞLARI DERTTE

Bu tartışmalarla birlikte köklü kulüp geçtiğimiz hafta boyunca taciz skandalıyla çalkalanıyordu. 15 eski kulüp çalışanı, 13 sene boyunca cinsel tacize uğradıklarını açıklamıştı. Washington Football Team bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu konuyu ekibimiz hafta başındaki Sporsever podcastinde masaya yatırmıştı. Dinlemek için:

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