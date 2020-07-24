Sergen Yalçın istediği isimleri yönetime iletti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni sezonda şampiyonluk yarışına girmek için 8-10 transfer istemesi üzerine siyah-beyazlılarda hareketlilik başladı. Kadro planlaması üzerine çalışan Beşiktaş, kurtuluşu Alanyaspor'da buldu. Geçen sezon Sergen Yalçın, bu yıl da Erol Bulut yönetiminde istikrarlı şekilde adından söz ettiren Alanya'nın önemli futbolcuları, Kartal'ın gündeminde. Yalçın da eski öğrencileri için yönetime olumlu rapor verdi ve “Takıma güç katar” ifadesini kullandı.

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GİDENLERİN YERİ DOLACAK

Söz konusu futbolcular, Premier Lig kariyerli. Alanya'da 42 gol atan Papiss Cisse, başarılı sol bek Fabrice N'Sakala ve kariyerinin başında Brezilya U-20 Takımı'nda forma giyen Welinton. Sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlerden Cisse, Lille'in istediği Burak Yılmaz'ın, N'Sakala ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Caner Erkin'in yerine düşünülüyor.

Alanya ile kontratı devam eden Welinton ise sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'in yerine siyah-beyazlıların gündeminde.

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