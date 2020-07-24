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Sözcü

Ryan Donk ‘Ruhumuzu kaybettik’

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Ryan Donk, Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

23:38 -
Haberler Futbol
Ryan Donk ‘Ruhumuzu kaybettik’

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, sezonu kapattıkları Antalyaspor maçı sonraısnda konuştu.

Sezonu değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Sezonun başlarında oynamıyordum, sonra yavaş yavaş forma bulmaya başladım. Talihsiz bir pandemi dönemi oldu ve sonrasında bambaşka bir Galatasaray oldu. Ruhumuzu kaybettik. Şanssızlıklar, talihsiz sakatlıklar, birçok şey bizim aleyhimizeydi. Son dönemdeki performansımdan memnun olduğumu söyleyemem” dedi.

Gelecek sezon Galatasaray’da olup olmayacağı sorulan Donk, Şu an için net bir cevap veremem, Galatasaray’ı çok seviyorum. Şu anda görüşmeler devam ediyor, sadece Galatasaray’ı sevdiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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