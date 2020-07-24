Muhabir Masası’nda gündem Beşiktaş! Burak Yılmaz gitti, Caner ve Gökhan…

Muhabir Masası'nın yeni bölümünde Sözcü gazetesi Beşiktaş muhabiri Ali Aydın, Metin Aktaşoğlu moderatörlüğünde siyah-beyazlıların gündemini değerlendirdi. Burak Yılmaz'ın ayrılık süreci, muhtemel transferler ve takımdan ayrılabilecek isimler ile Bırakmam Seni kampanyasındaki son durum Muhabir Masası'nda! Programı yukarıdaki oynatıcı üzerinden dinleyebilirsiniz.

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Metin Aktaşoğlu ve Ali Aydın’ın sohbetinden öne çıkan satır başları:

Burak Yılmaz, son hafta oynamak istiyordu ancak Lille, 1 Ağustos’ta Portekiz’de gireceği kampa Burak’ı da yetiştirmek istediği için son maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz sadece bir önemli bir hücum silahı değildi; ayrıca kaptandı ve takımı idare eden isimlerden de biriydi. İki buçuk ay önce futbolu Beşiktaş’ta bırakacağım diyen Burak Yılmaz neden bu noktaya geldi? Bunu sormak lazım.

“Konuşacak çok şey var” ifadesinin açılımı şuydu: Bir senedir para almıyordu Burak Yılmaz Beşiktaş’tan ve hiçbir zaman “Benim paramı ne zaman vereceksiniz” polemiğine girmedi yönetimle. Burak parasını alamadığı için mi yoksa yönetimin kendisinden taleplerini fazla bulduğu için mi gitti iyi araştırmak lazım.

Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’tan ayrılması Beşiktaş için çok büyük bir kayıp. Burak’ın ayrılması bence yanlış bir karar. En azından yönetim izin vermemeliydi ve bir sene daha oynamalıydı ama demek ki şartlar böyle gelişti.

Yönetim alacağının yarısını vermeyi talep etmişti. Bunların yanında Burak, yönetimin taleplerini oyunculara ilettiğinde “Tamam yapalım ama paramızı alamıyoruz” diyordu. Serzenişin sebeplerinden biri de buydu. Türk oyuncular ancak UÇK’ya gidebiliyor, yabancılar hemen FIFA’ya gidip sonucu alabiliyorlar.

Wellinton için iki kulüp prensipte anlaştı. Son olarak Fatih Aksoy’u istediler takasta. Sergen Yalçın’ın raporu da bekleniyor. Beşiktaş ayrıca Roco, Umut, Larin ve Mirin dörtlüsünden istediğiniz ikisini alabilirsiniz dedi.

Lokomotiv Moskova bir menajer üzeriden Cyle Larin için teklif getirdi. Ayrıca Douglas da gözden çıkarılanlar listesinde.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin de gittiler. Dorukhan’ın durumu henüz kesin değil. Beşiktaş sağ kanat için Kerem Alıcı’yla ilgileniyor. Sol tarafta Rıdvan ve Nsakala olacak.

Vida’nın durumu da henüz belli değil. Vida, İstanbul’dan ev aldı. Kendisi de ailesi de çok mutlu İstanbul’da. İndirim için görüşmeler sürüyor. 3.5 milyon maaş alıyor Vida. Sonuç alınamazsa Vida’ya da alacakları karşılığında bonservisi verilebilir. Zira bırakın 3.5 milyon Euro’yu 100 bin TL isteseniz yok şu an Beşiktaş’ın kasasında.

Sergen Yalçın, tanıdığı bildiği bir isim olan Gökhan Töre’yi istiyor. Sergen Yalçın’ın futbol zekası Türk futbolunda nadir görülen cinsten. Transfer sürecinde kendi sistemi için oyuncuları kendi seçecek.

Bırakmam Seni kampanyasında SMS’ler yavaş ilerliyor… Kampanyanın ikinci ayağında canlı yayın Kanal D’de yapılacak. Programı Yılmaz Erdoğan sunacak.

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